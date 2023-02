Esordio bis per mister Izzotti: "Affrontiamo un avversario tosto"

.Prima ufficiale per mister Domenico Izzotti nella sua seconda esperienza alla guida del Montegiorgio: esordio che arriva in un momento chiave e soprattutto in un derby pesante come quello in casa del Tolentino. Settimana molto intensa di lavoro quella appena conclusa e che vede il Montegiorgio chiamato ad una reazione importante per alimentare la propria corsa salvezza. Queste le parole del tecnico rossoblu alla vigilia del match del Della Vittoria: "Affrontiamo un avversario tosto e difficile da battere, un osso duro che conosciamo bene e che due domeniche fa è stato capace di bloccare la vice capolista Vigor Senigallia seppure in inferiorità numerica. Mi aspetto pertanto una partita difficile, come da qui alla fine lo saranno tutte anche perché il campionato sta dimostrando un buon livello ed ogni squadra scende sempre in campo per portare a casa il proprio obiettivo. Noi non ci tireremo certo indietro. Noi dobbiamo dobbiamo pensare solo a noi stessi ed essere concentrati solo sul nostro cammino cercando di fare il massimo già da domani e su ogni campo, mettendoci sempre in gioco al mille per cento. Restano dieci partite al termine e le motivazioni certo non mancano. In questi giorni la squadra si è preparata bene. Mi è molto piaciuto l’atteggiamento avuto in allenamento dai ragazzi e per questo li ringrazio anticipatamente. Un comportamento ottimo, frutto sicuramente di una mentalità del lavoro che è stata trasmessa da chi mi ha preceduto". Serve un risultato pieno anche per il morale di un gruppo giovane (età media più bassa del girone) come quello del Montegiorgio.