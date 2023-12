Esposito e Senigagliesi. La Samb deve attendere

Vittorio Esposito vuole tornare ad indossare la maglia della Samb. Ieri lo ha comunicato al Termoli ma il club giallorosso – secondo quanto trapela dal Molise - non è disposto a liberarlo prima di domenica prossima, prima, in sostanza, della partita casalinga contro l’FC Matese. Dunque tutto rinviato alla prossima settimana, pare. A meno che il fantasista di San Martino in Pensilis non punti i piedi per andar via prima e quindi ottenga la rescissione con il club di appartenenza. Viceversa, anche il Termoli potrebbe non mollare il calciatore. Ipotesi difficile: nessun club manterrebbe in rosa un calciatore che vuole andare via. Capitolo aperto in sostanza, in attesa di vedere solo quando Esposito potrà lasciare Termoli. Già alla Samb nella stagione 2017-18 in serie C, Vittorio Esposito, 35 anni il prossimo 14 dicembre, collezionò 33 presenze realizzando tre gol. Esposito a San Benedetto ritroverà il ds Stefano De Angelis che aveva già avuto a Campobasso. C’è da attendere, poi, anche per Luca Senigagliesi. L’esterno d’attacco, 25enne, aspetta la risoluzione del contratto con la Recanatese ed ha già comunicato al club la volontà di andare via. La Samb lo aspetta a braccia aperte. Ad ogni modo il calciatore non potrebbe scendere in campo prima del 6 gennaio, dovendo attendere un mese dall’ultima gara disputata lo scorso 24 novembre. E’ chiaro che se la Recanatese lo farà giocare cambieranno gli scenari. E la Samb sarà costretta a guardare altrove. Difficile, anche in questo caso. L’arrivo sia di Esposito che di Senigagliesi in rossoblù sembrano oramai cosa fatta. Novità ci sono anche sul fronte di centrocampo dove la Samb sta stringendo i tempi per tesserare il gambiano classe 2005, Moussa Touré, già da un po’ in prova. Sistemata la questione della residenza, ora si dovrebbe procedere spediti verso il tesseramento. La Samb spera di chiudere in settimana così da avere il calciatore a disposizione già dal match con l’Atletico Ascoli di domenica ma il tesseramento potrebbe anche slittare alla prossima settimana. Definita, invece, la cessione in prestito, proprio al Termoli, del 18enne centrocampista Yaba Thiaw.

La Samb, intanto, continua a preparare la sfida di domenica prossima che la vedrà opposta all’Atletico Ascoli, al Riviera delle Palme. Una gara in cui i rossoblù dovranno riversare tutta la voglia di riscatto maturata dalla sconfitta subita a Campobasso. Sono tornati regolarmente ad allenarsi Tomassini e Sbardella che martedì erano rimasti a riposo per affaticamento. E’ rimasto a riposo precauzionale, sempre per affaticamento, Pagliari, che però oggi tornerà a lavorare regolarmente oggi. Out ancora Paolini e Chiatante. Infine, oggi, sarà inaugurato il Samb Store in via Fiscaletti, alle 16,30. Già da domenica 10 sarà poi possibile trovare il merchandising Samb anche presso gli stand allestiti allo stadio Riviera delle Palme. s. v.