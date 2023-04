Fabio Grosso: "La squadra sta molto bene"

Niente più passi falsi. Il Frosinone se davvero vorrà legittimare la propria leadership in classifica dovrà tornare a portare a casa l’intera posta in palio. Il periodo che sta vivendo la formazione ciociara non è di certo dei più brillanti, ma l’organico gialloazzurro resta comunque in grado di offrire una qualità altissima in tutti i reparti. "La squadra sta molto bene – commenta alla vigilia il tecnico Fabio Grosso –. Abbiamo svolto un’ottima settimana di lavoro, ci siamo preparati per una partita importante facendolo nel migliore dei modi e cercheremo di dimostrarlo sul campo. Quasi tutta la rosa è a disposizione, mancheranno Lulic e Szyminski che ancora fatica ad eliminare il dolore alla caviglia dopo l’infortunio nella gara casalinga con il Cosenza".

"Sono contento di dover fare delle scelte. Cercheremo di fare la gara, come sempre abbiamo fatto, mettendo in campo tantissimo ritmo ed intensità. Cercheremo di resistere ai loro attacchi proponendo delle soluzioni nostre. Sarà una partita importante e di livello. Affronteremo una squadra con individualità molto forti che con l’arrivo del nuovo tecnico Breda ha cambiato anche qualche numero.

L’Ascoli ha un attacco di livello, un centrocampo che abbina qualità a quantità e una difesa di esperienza con qualche ragazzo interessante. Una squadra molto forte. E in questo campionato tutte le squadre hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Dipenderà dall’approccio alla gara e da come la faremo".

Il digiuno con il successo va avanti da tre turni. Contro il Picchio i padroni di casa cercheranno l’attesa reazione. "Abbiamo alzato il nostro livello sotto tutti i punti di vista – prosegue –, mettendo da parte quello che è passato e focalizzandoci su quello che arriverà. Questa partita sarà importante come lo sono tutte".

"Ovviamente si sta riducendo il numero degli incontri e per ogni gara che passa la posta in palio si alza. Noi dobbiamo fare prestazioni di livello. A Perugia mi sono piaciuti tutti. Spesso è stato determinante chi è subentrato. So di avere a disposizione giocatori bravi che hanno le doti per mettere in difficoltà gli avversari. Domani sarà una giornata importante – conclude Grosso – per cercare di provarci".

Mentre Frosinone e Ascoli saranno chiamati ad affrontare una tappa fondamentale dei rispettivi percorsi, nelle prossime ore potrebbe arrivare un nuovo colpo di scena. Anche il Parma rischia di subire un punto di penalizzazione per i contributi Irpef versati in ritardo.

mas.mar.