Fabio Lucioni al Palermo, "Vincere non è mai semplice"

La corazzata Palermo inizia a prendere forma. Ieri i rosanero hanno presentato il leader difensivo Fabio Lucioni che, con le sue 36 primavere, andrà a guidare il reparto con esperienza. "La voglia di promozione c’è – commenta –, l’obiettivo è essere ambiziosi in una società che ha iniziato a spianare la strada da un paio d’anni. Bisogna cercare di essere uniti e dare il massimo ogni giorno, senza basarci sulle chiacchiere, ma facendo i fatti. Dobbiamo fare quadrato, ascoltare il mister e seguire le sue indicazioni. Si vince tutti insieme, alzando l’asticella a partire da questo ritiro, cercando di costruire uno spogliatoio coeso e compatto con una mentalità vincente. La trattativa per arrivare qui è stata semplice. A Frosinone non c’era più la possibilità di continuare e con Corini avevo avuto un buon rapporto a Lecce. È bastata una telefonata per dire di sì. Vincere non è mai semplice. Se pensiamo che basti dirlo abbiamo sbagliato tutto".