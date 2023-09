Falsa partenza: come sei anni fa. Ascoli, la rotta è da invertire subito

L’avvio dell’Ascoli di Viali non è stato di certo dei migliori. Il percorso di crescita della squadra comunque sembra procedere secondo le idee del proprio timoniere che a Cremona cercherà di spazzare via i malumori legati ai risultati con un’altra prova convincente e magari uscendo dallo Zini con qualche punto importante per rimettersi in moto. Un inizio di stagione del genere non capitava dal campionato 2017-2018 quando alla guida era stato scelto il duo composto da Maresca e Fiorin. Il Picchio in quell’occasione raccolse tre punti nelle prime cinque partite esattamente come accaduto nell’attuale regular season. L’annata partì male con l’amaro l’esordio di Cittadella dove alla fine dei conti i bianconeri uscirono ko per 3-2. Il gol in avvio di Santini illuse prima della prepotente reazione degli uomini di Venturato che seppero pareggiare con Schenetti, poi portando la partita dalla propria parte con Kouame e Siega. La rete nel finale di Rosseti rese soltanto la pillola meno amara. Alla seconda uscita però il Del Duca vide arrivare il primo successo ottenuto su rigore contro la Pro Vercelli (1-0) e deciso da Rosseti. Le cose si complicarono negli incontri successivi dove vennero infilate le tre sconfitte consecutive contro Novara (1-2), Empoli (3-0) e Frosinone (0-1).

La rinascita di Cesena, qui il Picchio passò per 2-0 con Varela e Baldini, fu soltanto un fuoco di paglia e le cose precipitarono dopo la rabbiosa contestazione dei tifosi arrivata a seguito del pesantissimo 4-0 incassato a Parma. Seguirono le dimissioni di Maresca e poi l’esonero di Fiorin due settimane dopo. Fortunatamente l’arrivo di Cosmi in panchina produsse la scintilla per la risalita poi culminata nel doppio confronto playout con l’Entella, i cui due pareggi ottenuti tra andata e ritorno premiarono l’Ascoli in virtù della miglior posizione di classifica.

Il gruppo anche ieri ha proseguito la preparazione con una doppia seduta di lavoro. Dopo pranzo è avvenuto l’incontro formativo regolamentare con l’arbitro Di Martino della sezione di Teramo. Le buone notizie arrivate dal Picchio Village sono state quelle legate al leader difensivo Botteghin che sembrerebbe aver superato i problemi fisici che non gli avevano permesso di scendere in campo contro il Palermo. Al centro della consueta linea a quattro il brasiliano potrebbe tornare a fare coppia con Bellusci. Restano ancora in dubbio invece le condizioni di Bogdan che saranno meglio valutate nei giorni che dividono dalla trasferta lombarda. Stamattina il gruppo tornerà ad allenarsi con una seduta mattutina. Il Giudice sportivo infine ha inflitto un’ammenda di 2mila alla società per il lancio di petardi e fumogeni avvenuto nel corso del match con i rosanero.

Massimiliano Mariotti