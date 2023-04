Falzerano, contro gli altoatesini un nuovo ruolo

Nuova possibile veste per Falzerano. Il 32enne dell’Ascoli contro il Sudtirol potrebbe vestire i panni di mezz’ala sinistra. Una posizione inedita da quando è arrivato in bianconero dove ha già ricoperti i ruoli di esterno di destra nel 3-5-2 e di trequartista centrale nel 4-3-1-2. La squalifica di un turno rimediata da Caligara nel corso dell’incontro andato in scena lunedì di Pasquetta a Frosinone avrebbe aperto i casting per il potenziale sostituto. Qui i nomi in lizza, oltre al suo, sarebbero quelli di Giovane e Proia. Il talento romagnolo, spesso schierato in mediana come vice di Buchel, resta un interprete in grado di ricoprire bene i panni di mezz’ala. Quello che lui stesso ha definito essere il suo ruolo naturale. L’altro potenziale nome spendibile per completare il terzetto di centrocampo resta quello di Proia che però dal suo arrivo in bianconero, avvenuto dalla Spal nella sessione invernale di mercato, pare aver mostrato un po’ di fatica nel fornire un rendimento costante tra ambientamento e qualche acciacco. L’altro rilevante ballottaggio da sciogliere in vista dello scontro con i tirolesi è quello che in difesa vede Bellusci e Simic contendersi una maglia dal primo minuto al fianco di Botteghin. L’esperto centrale è tornato in campo allo Stirpe e potrebbe stringere i denti per tornare a scendere in campo dal primo minuto. In casa Sudtirol invece, prima della partenza per il capoluogo piceno, Bisoli ha parlato della sfida che attenderà i suoi al Del Duca. "La squadra sta molto bene in vista della gara con l’Ascoli – ha sostenuto il tecnico –. Abbiamo capito gli errori commessi e compreso che per tornare ad essere super concentrati ogni tanto fa bene prendere uno schiaffo. Sono convinto che arriveremo nelle migliori condizioni al finale di campionato. Dobbiamo arrivare ai playoff nel migliore dei modi. Il gruppo ha reagito bene in questi giorni di lavoro. Va sottolineato che siamo l’unica formazione ad aver subito una sconfitta dopo tante partite. Abbiamo qualche problemino a centrocampo. Belardinelli non verrà convocato, Schiavone ha avuto l’influenza e Fiordilino è stato male. E questi ultimi due non so se partiranno per Ascoli. Sto cercando di trovare delle soluzioni. In ogni caso siamo abituati alle emergenze, non ci piangiamo addosso. Proverò Lunetta in quella zona di campo perché credo che abbia le caratteristiche simili a quelle di Siega".

mas.mar.