Falzerano rientra. Ma in dubbio c’è Bellusci

La squadra guidata da Castori anche ieri ha proseguito la preparazione in vista del prossimo delicato incontro che consentirà all’Ascoli di scendere in campo di nuovo in casa (sabato con avvio alle 16,15) per sfidare il Catanzaro dell’ex Vivarini, reduce dalle tre vittorie consecutive ottenute rispettivamente contro Cosenza (2-0), Palermo (1-2) e Pisa (2-0). Buone notizie quelle arrivate dal Picchio Village dove i bianconeri sono tornati in campo per svolgere una seduta mattutina. Falzerano ha recuperato e potrebbe tornare a dare il proprio contributo nel prossimo appuntamento in programma. Il suo ritorno in campo non risolverà le problematiche legate ad un’infermeria sovraffollata, ma almeno consentirà a Castori di poter ampliare le mosse operabili nel reparto di centrocampo e magari sulla trequarti dove a volte il 32enne è stato impiegato. A creare nuovamente qualche pensiero invece sarà il difensore Bellusci, uscito malconcio dal confronto con lo Spezia. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno insieme a quelle dell’attaccante Nestorovoski, pronto a tornare gradualmente in gruppo dopo l’infortunio al braccio. Sempre nel corso della mattinata al centro sportivo alcuni club ufficiali del Picchio hanno fatto visita alla squadra. Presenti per l’occasione i rappresentanti dei Pallonari, Quelli del Garage, Ceska Bianconera, Arquata Bianconera, Regio V, Piceni delle Marche e Pagliare Bianconera. Nel corso dell’incontro è avvenuto il consueto scambio di auguri natalizi poi a seguire tutti si sono intrattenuti al termine dell’allenamento con i rappresentanti della società. Col tecnico Castori e i calciatori. A ciascuno di loro infine è stato consegnato un dono dal centrocampista Caligara. Il Giudice sportivo ha deciso di squalificare per un turno il direttore sportivo Marco Giannitti, espulso dall’arbitro Marchetti di Ostia Lido nel corso del match perso con lo Spezia per ‘avere, al 5’ del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal quarto ufficiale’. La lista dei bianconeri diffidati si è arricchita con l’ingresso di Bellusci che andrà ad aggiungersi ai nomi di Nestorovski e Di Tacchio. Ammenda di 1.500 euro infine per la società “per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) Cgs“.