Fanesi promuove la Samb: "Ottimo inizio. La squadra è consapevole di essere forte"

Non poteva cominciare meglio il cammino della Samb targata Vittorio Massi. Con il secondo successo consecutivo la Samb mantiene la testa della classifica in coabitazione con il Campobasso che pure ha conquistato l’intera posta in palio in queste prime due giornate di campionato. Un segnale di quello che potrebbe essere il testa a testa per il vertice da qui alla fine? Troppo presto per sbilanciarsi. Il consulente rossoblù Massimiliano Fanesi lo sa bene. "E’ prematuro fare un pronostico del genere alla seconda giornata di campionato – dice -, bisogna ancora aspettare affinché si possano delineare i valori delle squadre in competizione. Certo ci fanno piacere le prime due vittorie, rappresentano sicuramente un aspetto positivo. Ma oltre al Campobasso ci sono altre squadre che potrebbero dire la loro, penso a L’Aquila, al Chieti, al Riccione, al Roma City. Ci sono diverse squadre che non sono ancora al meglio della condizione ma vantano un organico importante".

Quale la forza della Samb?

"Il nostro aspetto migliore è la consapevolezza della forza della squadra, con il Sora siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che sono capitate, con il Tivoli bravi a colpire nel momento giusto. Tutte le gare sono difficili ma a partire da questi due successi stiamo cercando di mettere il campionato in discesa".

Su cosa c’è da lavorare?

"Dobbiamo migliorarci sulla gestione della palla".

Straordinario l’attaccamento della piazza alla squadra. Sorpresi dai 6mila spettatori presenti al Riviera delle Palme domenica nel corso della gara con il Tivoli?

"No perché parliamo di numeri che in passato la Samb ha già espresso. Mi sorprende, invece, che a questi numeri ci si sia già arrivati alla seconda giornata di campionato. Questo ci inorgoglisce. Tanto entusiasmo ci costringe a fare di più e a dare soddisfazione all’ambiente".

Prossimo avversario l’Avezzano…

"Tutte le gare iniziano sullo 0 a 0. Sarà una gara insidiosa sia per l’ambiente che troveremo, sia perché l’Avezzano ha allestito una squadra forte e rognosa, sarà una partita da prendere con le molle".

Bene la vittoria, grande ambiente, l’unica nota stonata il prato del Riviera delle Palme in pessime condizioni?

"Purtroppo il prato del Riviera è in precarie condizioni e penalizza una squadra come la nostra, abbiamo affrontato il problema, i lavori sono partiti, abbiamo bisogno di giocare su un buon campo". Subito dopo la gara con il Tivoli è iniziato l’intervento di ripristino del manto erboso. Se ne sta occupando la ditta di Colli del Tronto suggerita dal presidente Vittorio Massi. Intanto ieri per i ragazzi di Lauro è cominciata la settimana di preparazione in vista del match con l’Avezzano, in programma domenica, alle 15. Tutti disponibili i rossoblù. Da questa mattina, poi, alle ore 10 riapre anche la campagna abbonamenti "Onoriamo San Benedetto". Chi vorrà sottoscrivere la tessera avrà tempo fino al 30 settembre. Fin qui sono 3.357 gli abbonamenti acquistati. Sold out già da giorni la Curva Nord, restano a disposizione le tessere per i settori Tribuna Est Mare e Tribuna Centrale.

