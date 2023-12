Fare più punti possibili, poi a gennaio i rinforzi

Perdere così fa indubbiamente male. Questo è inutile nasconderlo. Contro lo Spezia, al di là della forza dell’avversario, la squadra ha lottato fin dal principio e finché le forze non sono venute a mancare. Ancora una volta però ad emergere in maniera lampante, soprattutto nel corso del secondo tempo, sono stati gli ampi limiti di un organico che ad oggi non sembra poter mettere un tecnico determinato ed esperto come Castori nelle migliori condizioni di favorire la navigazione in acque tranquille. Alla fine del girone d’andata ora mancano gli ultimi tre appuntamenti e, a prescindere dalle defezioni, i bianconeri dovranno continuare a gettare il cuore oltre l’ostacolo cercando di portare a casa quanti più punti possibili. Poi, come chiesto dalla tifoseria, a gennaio toccherà alla società fare la sua parte per evitare scenari drammatici.