Feralpisalò e Catanzaro senza stadio di casa per le prime partite

Neopromosse in cerca di sistemazione. Feralpisalò e Catanzaro affronteranno, almeno la prima parte della prossima stagione di B, lontano dalle mura amiche. In questi caldi giorni che condurranno alla chiusura dei termini per effettuare l’iscrizione al campionato (20 giugno), sia l’una sia l’altra, stanno affrontando la questione legata alla scelta dell’impianto idoneo per ospitare le rispettive gare in casa in attesa dell’adeguamento dei rispettivi impianti cittadini. I lombardi hanno chiesto ospitalità al ‘Garilli’ di Piacenza che non vede andare in scena sfide di B dalla stagione 2010-11 quando a vestire la maglia biancorossa per la seconda volta c’era un certo Cacia che chiuse la sua annata con 18 sigilli personali (1 nel ritorno playout contro l’Albinoleffe). Stessa questione per il Catanzaro, città natale sempre dell’ex bomber del Picchio, che disputerà le gare interne al ‘Via del Mare’ di Lecce in attesa che vengano completati i lavori al Ceravolo.