Feralpisalò, "Reggina a rischio, sorteggio B con X ed Y"

A meno di una settimana dal sorteggio del calendario di B, previsto a Como martedì 11 luglio, a commentare quanto sta accadendo in cadetteria è stato Giuseppe Pasini, presidente della Feralpisalò. "La Reggina è quella più a rischio e se non viene ammessa tocca al Brescia prendere il posto che rimarrà libero – dichiara –. Sarò tra quelli che voteranno. Ma siamo in diversi. Balata non vuole andare oltre alle 20 squadre di B e su questo siamo tutti d’accordo. Non so cosa verrà deciso venerdì, Gravina porterà le sue valutazioni poi ci sarà la delibera. Mi sento però di prevedere che sarà un’estate di ricorsi e quindi l’11 luglio a Como il nuovo calendario di B è probabile che nasca con X ed Y". Anche l’Ascoli nel corso della conferenza stampa di presentazione del tecnico Viali ha dichiarato di essere intenzionata ad appoggiare il solito format classico respingendo fermamente l’eventualità di un campionato a 21 partecipanti. Nei prossimi giorni arriveranno importanti novità in merito.