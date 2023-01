Fermana sul mercato: piace Boscolo Chio

FERMO

Due pretendenti, che domenica daranno vita al primo derby del 2023 (il primo, a Fermo, nei professionisti) ed un terzo incomodo. Fermana e Recanatese infatti, oltre ad incrociare i tacchetti al Bruno Recchioni per il prossimo impegno di campionato, sarebbero in competizione anche per assicurarsi le prestazioni di Riccardo Boscolo Chio, centrocampista centrale classe 2002, destro di piede e di scuola Inter, che dopo la buona passata stagione trascorsa indossando la maglia dell’Imolese (20 presenze ed un gol) è attualmente in forza alla Po Sesto (8 gettoni). Ulteriore pretendente la Torres, altra squadra del girone B di Serie C. Staremo a vedere. Lavori in corso anche per arrivare a Giacomo Tulli, esperto attaccante (è una seconda punta) classe 1987, fermano d.o.c. ed ex gialloblù in C1 nella stagione 20052006, attualmente sotto contratto con la Fidelis Andria. Formula da trovare, in una non semplice trattativa che comunque procede già da qualche giorno. L’impressione è che per arrivare a dama tutte le componenti debbano necessariamente compiere dei passi, chi in avanti e chi indietro. Difficile prevederne l’esito, sebbene al momento nulla sarebbe da escludere. Così come l’approdo in maglia canarina di un difensore centrale e di un portiere, ruoli da coprire espressamente indicati da mister Protti, per ovviare una carenza numerica nel primo caso e l’eventuale prolungato stop di Nardi, ai box già da un paio di partite, nel secondo.

A fari spenti, anche in tal senso il tandem composto dal direttore generale Andrea Tubaldi e dal direttore sportivo Massimo Andreatini, uomini – mercato di viale Trento, si starebbe già muovendo in più di una direzione e, già scartate alcune proposte pervenute per il fatto di essere economicamente non in linea con i parametri societari, c’è da aspettarsi che il tecnico verrà accontentato. Intanto, il derby: "La Recanatese? Una squadra ostica – ha dichiarato il difensore canarino Gabriele De Nuzzo, intervenuto alla trasmissione Cuore Gialloblù in onda su Tvrs -, che come noi viene da una buona striscia di risultati utili e che può vantare punti di forza non indifferenti. Hanno giocatori di esperienza come Sbaffo ed inoltre in questo primo scorcio di mercato si sono ulteriormente rinforzati. Dovremo essere bravi a tenerli d’occhio, perché sono formazione in fiducia".

Già, Sbaffo. Sul Re Leone bisognerà montare una attentissima guardia: "Beh, certamente – ha concluso l’ex Vis Pesaro – perché è un calciatore che ha calcato altri campi e militato in altre categorie. E’ un giocatore su cui la Recanatese punta molto e per la quale, come è giusto che sia, è un punto di riferimento. Un terminale offensivo da guardare a vista, pericolosissimo soprattutto sui colpi di testa, forte anche nel gioco palla a terra: un giocatore completo".

Uberto Frenquellucci