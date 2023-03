Festa a Servigliano per la storica promozione in A2

Grande festa a Servigliano per la storica promozione in serie A2 della Virtus Antoraf. Le Marche tornano nell’elite del tennistavolo nazionale grazie a una giovane società che in appena 11 anni ha vinto ben 6 campionati. L’ultima partita casalinga, al cospetto del King Pong Roma, è stata una passerella: il terzetto della Virtus si è imposto 5-0 allungando a 13 vittorie (su altrettanti incontri) la striscia positiva. Sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni a partire dal sindaco Marco Rotoni, che ha salutato i protagonisti della trionfale galoppata: il capitano Matteo Cerza, il cinese Li Weimin e il bulgaro Daniel Gaybakyan, festeggiati dai tifosi del club ‘Leoni Giallorossi’ guidato da Riccardo Pipponzi. Congratulazioni speciali sono giunte da Fabio Luna, presidente del Coni Marche, dal main sponsor Aurelio Antognozzi (Antoraf), gli amici della Virtus ed esponenti di spicco del tennistavolo come la leggenda Enrico Macerata, Antonio Zardi, Lucio Censori, Vincenzo Garino e molti altri. Emozionati i dirigenti storici della Virtus, al fianco del sodalizio fin dal primo giorno: Emidio Pipponzi, Giuseppe Paci, Rosario Tarulli, Lorenzo Castellucci, Alessio Tassotti, Patrizio Farina, Sauro Antonelli, Maurizio Monini. Un momento particolare è stato dedicato a tre soci fondatori che hanno lasciato la vita terrena e adesso tifano Virtus da lassù: targhe speciali sono state consegnate ai familiari di Alberto Berdini, Gastone Cappelletti e Alessandro Sirocchi. Da Terni erano presenti le famiglie Cerza e Li Weimin; da Padova sono scesi nel Fermano la mamma e il fratello di Gaybakyan. Ma il record per questa storica giornata spetta alla signora Mariya Staneva di 73 anni: per non perdere la promozione in serie A di suo nipote, Daniel Gaybakyan a Servigliano, ha effettuato il suo primo viaggio in Italia da Popovo (Bulgaria).

a.c.