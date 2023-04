Festa Ciù Ciù Offida

Un sogno che diventa realtà. La Ciù Ciù Offida Volley, infatti, nei giorni scorsi è riuscita a conquistare la promozione in Serie C. Un grandissimo risultato, quello ottenuto dalle ragazze allenate dal tecnico Massimo Citeroni, arrivato dopo la vittoria contro l’Esavolley Chemiba. Un trionfo meritato, che ha scatenato entusiasmo in tutto il paese. A congratularsi con le giocatrici e con lo staff, oltre che con la presidentessa Paola Benigni, anche il sindaco Luigi Massa. "Una bellissima soddisfazione, una promozione in C ottenuta con impegno, dedizione, amicizia, amore per i colori della maglia e per Offida – spiega il primo cittadino :. Un percorso costruito in un ambiente sano e coeso. Straordinarie le ragazze, lo staff tecnico e tutta la società". Ora si potrà programmare il futuro, con l’obiettivo di fare sempre meglio e crescere sempre di più. La società offidana conta anche di essere un punto di riferimento, a livello sportivo ma soprattutto sociale, per l’intero comprensorio. Soddisfatto, a ben ragione, il tecnico Massimo Citeroni. "Sono convinto che questi tipi di risultati arrivano quando tutte le ragazze accettano il progetto e si mettono a disposizione con grande umiltà".

Matteo Porfiri