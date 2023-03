Festa del papà, due giorni di sconti all’Ascoli store

In occasione della ‘Festa del Papà’, l’Ascoli Calcio effettuerà due giorni di sconti allo Store su tutti gli articoli: meno trenta per cento su maglie da gara e sull’abbigliamento sportivo e metà prezzo su gadget e oggettistica. Sarà quindi possibile approfittare degli sconti ‘Festa del Papà’ presso il negozio di via Cairoli oggi e domani, sabato 18 marzo (orari 9-13 e 16-20) e, nel giorno di Ascoli-Venezia, al temporary store della Tribuna Mazzone. Sono escluse dagli sconti le uova di Pasqua.

Insomma, sarà una bella occasione per fare un bel regalo ai papà tifosi del Picchio. I vari gadget bianconeri, una maglietta, una sciarpa o un cappellino, infatti sono sempre un regalo molto gradito da tutti. Le bellissime commesse del punto vendita bianconero vi aspettano all’Ascoli Store di via Cairoli per ribadire il motto della stagione "la nostra casa è la vostra casa".