Festa speciale per i 125 anni allo Squarcia

‘Li Callare’ onorano i 125 anni dell’Ascoli Calcio con una serata allestita nello spazio presente sul lato est dello storico impianto ‘Ferruccio Squarcia’ che per tanti anni ha accompagnato parte della lunga e gloriosa storia del club bianconero. Appuntamento a partire dalle ore 18 (ingresso settore prato) quando l’iniziativa ‘Tributo ai 125 anni dell’Ascoli Calcio 1898, la nostra passione e scelta di vita’ prenderà ufficialmente avvio. Un evento aperto a tutta la tifoseria del Picchio. Proprio gran parte dei sostenitori non riusciranno ad essere presenti al teatro Ventidio Basso, data la limitata capienza, nella serata allestita da comune e società. Per consentire a tutti di poter seguire i vari momenti che si apriranno a partire dalle 20.30, con la presentazione della nuova curva sud da parte del sindaco, l’evento sarà trasmesso in diretta su Vera Tv (canale 11 del digitale terrestre) e via social sulla pagina facebook del comune.