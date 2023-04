Fiducia alla coppia Dionisi-Gondo L’attacco dell’Ascoli deve svoltare

Attenti a quei due. L’Ascoli di Breda a Como avrà la chance di chiudere la partita una volta per tutte. Il tandem d’attacco che il tecnico bianconero si prepara a schierare al Sinigaglia, dato il turno di stop inflitto a Forte, potrebbe essere quello composto dal capitano Dionisi e dall’estroso Gondo. Una coppia che, nel cammino fin qui fatto registrare dal Picchio, ha imparato a convivere dopo un avvio di stagione di certo più tormentato per il primo che per l’ivoriano. Nell’iniziale 4-3-3 non poteva esserci spazio per entrambi e la questione fu sciolta in favore del 26enne con il leader chiamato a subentrare dando vita alla staffetta a gara in corso. I due in alcune occasioni si sono avvicendati con il passaggio al 3-5-2 e anche dopo la scelta del 4-3-1-2 da parte di Breda. Il tema è stato questo fin quando si optò di metterli uno di fianco all’altro dal primo minuto o nel corso della ripresa. Il numero complessivo delle occasioni in cui il tandem schierato dall’Ascoli è stato questo ad oggi restano 12, di cui 10 gare che li ha visti schierati contemporaneamente da titolari. Insieme però finora sono stati pochi i gol arrivati. Nelle partite disputate da entrambi dal primo minuto sono stati soltanto 3 le reti prodotte. Il primo in casa nel match perso all’andata contro il Modena (1-2).

Qui Dionisi trovò il suo primo gol in campionato grazie al prezioso assist di Botteghin. A Venezia sempre il centravanti reatino non lasciò scampo a Joronen con un secco diagonale, ma dopo che Gondo aveva lasciato il terreno per lasciare spazio all’autore dell’assist Mendes. Situazione inversa nel successo di Cosenza (1-3) dove stavolta fu Gondo a segnare dopo che Dionisi aveva lasciato il campo per favorire l’ingresso di Ciciretti.

Il bottino complessivo dei due attaccanti bianconeri è di 11 gol in un totale di 57 partite disputate: 29 da Gondo, 28 da Dionisi. Il ‘gondoliere’ con il penalty decisivo trasformato nel caldo finale dell’incontro disputato con il Sudtirol si è confermato essere un rigore infallibile mettendo a segno il suo settimo centro stagionale, il terzo su tre tiri effettuati dagli undici metri. Dato in grado di confermare la sua precisione assoluta nei momenti in cui va tenuta la classica calma olimpica. In due di queste circostanze (Parma e Sudtirol, entrambe vinte per 1-0) sono arrivati i gol in grado di regalare tre punti pesanti. Al suo bottino si aggiungono i quattro sigilli di capitan Dionisi che però non va a segno proprio dalla sfida in Laguna.

Ora però la musica sembra proprio essere cambiata dopo la fiducia e la determinazione ritrovate con il successo sul Sudtirol. Contro il Como entrambi proveranno a contribuire ad aumentare il peso offensivo dell’Ascoli, magari tornando a fare gol insieme.

Massimiliano Mariotti