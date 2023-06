Finale playoff, oggi è il giorno di Bari-Cagliari

È il grande giorno di Bari-Cagliari. Davanti ad un pubblico di serie A, stasera sono attesi al San Nicola quasi 60mila spettatori, le due contendenti nella finale playoff di stasera (avvio alle 20.30) cercheranno di dare l’anima per strappare la terza e ultima promozione in massima serie. Previsto l’arrivo di circa 1.300 sostenitori sardi che approderanno nell’astronave di Renzo Piano con la speranza di sovvertire l’1-1 dell’andata che, in caso di un altro pareggio, favorirebbe i biancorossi. Ripercorrendo la storia, resta ancora irraggiungibile il record di 64.367 spettatori toccato dallo stadio Diego Armando Maradona (ex San Paolo) il 31 marzo 2003 in occasione di Napoli-Vicenza. Lo stadio partenopeo ha anche accolto il secondo miglior risultato di sempre con 64.234 spettatori in occasione del derby contro la Salernitana andato in scena nel gennaio 2002. "Siamo nella condizione di toccare il cielo con un dito" ha dichiarato il tecnico del Bari Mignani.