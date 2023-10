Finalmente consapevoli di quali sono i propri mezzi

Guardando il bicchiere mezzo pieno, l’Ascoli ha preso piena consapevolezza dei propri mezzi. In casa del Brescia i bianconeri scendono in campo con grinta e determinazione. Gli uomini di Viali giocano un buona prima parte di gara e riescono a sviluppare un palleggio fluido, grazie alla presenza dall’inizio della rivelazione Gnahoré. Davanti il terzetto offensivo si muove bene e riesce a creare alcuni pericoli grazie al supporto dei centrocampisti. Nel secondo tempo purtroppo il tema cambia radicalmente con il Picchio che inizia a fare fatica, soffre e non riesce più a ripartire. I cambi operati non consentono di mantenere nel finale il livello di gioco espresso per la parte precedente di gara e la beffa arriva a pochi minuti dall’epilogo. Ma l’inserimento di un altro centrale difensivo non ha aiutato a blindare il vantaggio.