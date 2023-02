Fischietto rosa per la sfida di domani Arbitra Ferrieri Caputi

Cittadella-Ascoli, sfida in programma domani al Tombolato con avvio programmato alle 14, sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Bottegoni di Terni e Pasquale De Meo di Foggia. Quarto uomo ufficiale Gioele Iacobellis di Pisa. In sala Var ci sarà all’opera Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo; assistente al var Giacomo Paganessi, sempre di Bergamo. Questa direzione costituisce un incrocio inedito per il Picchio che finora non ha mai incrociato la strada del fischietto 32enne. Ferrieri Caputi invece ha già diretto il Cittadella in 3 circostanze. Sfide che hanno visto i veneti far registrare 2 pareggi e una sconfitta. L’arbitro in questione era recentemente finita nell’occhio del ciclone per le polemiche scaturite dopo la direzione nella gara di coppa Italia tra Napoli e Cremonese. Match che vide proprio i biancorossi eliminare i partenopei dopo i calci di rigore.