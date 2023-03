Forte-Dionisi, forse adesso ci siamo L’Ascoli ha la sua coppia d’assi

Ascoli finalmente pronto a calare il tandem Forte-Dionisi. L’attesa potrebbe essere finita per Breda e tutti i tifosi del Picchio che da gennaio sognano la possibilità di vedere insieme dal primo minuto quelli che, sulla carta, risultano essere i due attaccanti più temibili presenti in organico. Lo squalo ha ormai definitivamente superato i problemi muscolari all’adduttore e già nel corso della gara persa in casa domenica contro il Bari (0-1) è potuto tornare a calcare il terreno di gara nella seconda metà della sfida condividendo una ventina di minuti proprio con Dionisi. La classica prova generale in una ripresa dove purtroppo, a causa dell’inferiorità numerica, non si era riusciti a produrre le occasioni necessarie per consentire ai due attaccanti di provare almeno ad impensierire il portiere avversario Caprile. Forte ha già lasciato il segno nel suo match d’esordio contro il Palermo di domenica 29 gennaio, quando impiegò appena un giro di lancette per colpire e rimettere il parziale in parità. Lo scatenato Brunori purtroppo poi nel finale sancì il definitivo 2-1, siglando un’altra doppietta personale in una prestazione superlativa. Da allora lo squalo non è più riuscito a mordere fino all’infortunio accusato nei primi minuti della ripresa di Parma.

Ora che le sue condizioni sono assolutamente migliorate, l’ex Benevento potrebbe trovare in Dionisi il partner ideale per mettere a disagio i difensori avversari. Magari partendo proprio dal confronto di domani sera (avvio alle 20.30) col Cagliari. Anche il capitano pare essersi messo alle spalle il guaio fisico al polpaccio che lo aveva costretto a restare qualche settimana fuori. Favorito un suo rientro graduale contro Benevento, Modena e Bari, all’Unipol Domus l’esperto bomber sarebbe uno dei principali candidati che il tecnico sta valutando di impiegare nell’undici titolare al fianco di Forte. La sintonia mostrata in allenamento con il 29enne è idilliaca e la voglia di spezzare, una volta per tutte, il digiuno con il gol che va avanti da oltre quattro mesi aumenterebbe il livello di pericolosità prodotto in attacco. Proprio nella gara d’andata Dionisi andò a segno contro il Cagliari trasformando il penalty conquistato nel primo tempo grazie al guizzo di Lungoyi.

Ieri mattina la squadra sotto le direttive di Breda e del suo staff ha proseguito regolarmente la preparazione. In difesa sulla corsia di sinistra il tecnico bianconero potrebbe optare per Quaranta, in vantaggio su Giordano. Sul lato opposto invece si va verso la conferma di Donati. Adjapong è in miglioramento ma non ancora in grado di sostenere un ampio minutaggio. A centrocampo la regia tornerà sui piedi di Buchel con Giovane che potrebbe essere impiegato nel suo ruolo naturale di mezz’ala sinistra.

Massimiliano Mariotti