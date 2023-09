Francesco Monaco alla guida degli under 16 Ecco l’organigramma

Il club di corso Vittorio Emanuele ieri ha reso noto l’organigramma completo del settore giovanile per la stagione 2023-24. A guidare la formazione under 16 sarà Francesco Monaco che dopo alcuni anni tornerà a lavorare nel vivaio del Picchio. Oltre a lui ci saranno Giuseppe Cusimano e il diabolico Mario Bonfiglio rispettivamente all’under 15 e 14. Il responsabile amministrativo sarà Gianmarco Marucchi, mentre come responsabile dell’attività di base è stato scelto Federico Vannucci. A Remo Orsini è stato affidato il ruolo di responsabile scouting del settore giovanile. A coordinare l’attività legata alle formazioni femminili sarà il responsabile Giacomo Renga. Giuliano Carpani invece vestirà i panni di responsabile logistica attività di base femminile. A loro si aggiungeranno i volti di Nino Nosdeo nei panni di nuovo responsabile del vivaio. Inoltre, come già annunciato nelle settimane scorse, la Primavera sarà allenata da David Di Michele. All’ex Lazio Ledesma andrà l’under 17.