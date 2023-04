Frosinone-Ascoli, via libera del Gos alla vendita di oltre mille biglietti

Via libera alla vendita dei tagliandi per i sostenitori dell’Ascoli che si preparano ad essere presenti in massa allo Stirpe in vista del match di Pasquetta contro la capolista Frosinone (avvio alle 15). La prevendita che sarebbe dovuta iniziare martedì pomeriggio era stata momentaneamente sospesa su indicazioni del Gos (Gruppo operativo di sicurezza). Ieri, in tarda mattinata, al termine della riunione è finalmente arrivato il via libera che consentirà l’acquisto dei biglietti ai tifosi ascolani senza la necessità di dover essere in possesso della fidelity card. Saranno 1.022 i biglietti messi a disposizione dei tifosi del Picchio.

Un numero che potrebbe andare in esaurimento nei pochi giorni che divideranno da qui a Pasqua. La chiusura dei termini infatti è prevista alle ore 19 di domenica. La vendita si svilupperà attraverso il circuito Vivaticket, sia nei punti vendita nazionali abilitati che sulla piattaforma online. Il prezzo dei tagliandi per il settore ospiti è di 15 euro, compresi diritti di prevendita. Sarà previsto l’ingresso gratuito allo Stirpe per i bambini nati dal primo gennaio 2016.

Per loro non ci sarà bisogno di alcun tagliando, ma non avranno posti a sedere riservati.

I titoli di accesso allo stadio non potranno essere ceduti a terzi. La presenza di così tanti tifosi al seguito costituirà un fattore importante per la formazione di Breda che, dopo il successo ritrovato contro il Brescia, ora sarà chiamata a dare continuità ai risultati in queste ultime 7 gare che dividono dall’epilogo del campionato.

Un anno fa, per l’esattezza nel giorno di Pasquetta, furono 1.500 i sostenitori giunti a Parma per spingere i bianconeri verso la rincorsa di un posto playoff.

Sugli spalti il loro supporto alla fine risultò decisivo nel consentire di violare l’ostico Tardini con una prestazione di grande sacrificio. Ad assestare la zampata vincente fu il marocchino Bidaoui che, non a caso, il Picchio ritroverà contro proprio nel match di Frosinone. Sul fronte bianconero invece saranno due gli ex dell’incontro: Leali e Dionisi.

Il portiere lombardo vestì la casacca giallazzurra nel corso della stagione 2015-16 in serie A disputando 33 partite e incassando 59 reti. Chi invece con la formazione ciociara ha trascorso una bella fetta della propria carriera è l’attuale capitano Dionisi. Sei le stagioni passate a difendere la maglia dei laziali con un totale di 209 gettoni e 63 gol.

Lui resta uno dei protagonisti delle due promozioni in massima serie. Indubbiamente un sorvegliato speciale per la retroguardia di Grosso che ad oggi resta la seconda meno perforata del torneo con solo 20 reti incassate.

L’Ascoli dal canto suo proverà a ripetersi dopo il poker sfoderato nell’ultimo turno disputato. Il digiuno del capitano, del resto, va avanti oramai dalla fine di ottobre.

