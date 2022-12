Gaetano Fontana riparte dalla panchina della Turris

Il diabolico Gaetano Fontana riparte dalla Turris. L’ex bianconero è stato scelto dal club campano per guidare la squadra dopo l’esonero di David Di Michele. A quest’ultimo è stato fatale il pesante ko rimediato con la Virtus Francavilla nell’ultimo scontro salvezza disputato e perso proprio in casa dei brindisini per 3-1. L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio di ieri dopo il casting degli ultimi giorni. Fontana vestì la maglia dell’Ascoli in due circostanze. La prima, quella decisamente più intensa, lo vide capitano dei bianconeri in C1 e poi in B dal 2000 al gennaio 2003 quando fu ceduto alla Fiorentina. C’era anche lui nell’amara finale playoff di Perugia che vide il Picchio impattare 1-1 con l’Ancona e mancare l’atteso ritorno in cadetteria. Primato che nessuno riuscì a togliere alla formazione di Pillon l’anno successivo. La stessa che poi centrò la successiva salvezza in B. Deludente la seconda parentesi ascolana con l’ultimo campionato di A che vide i bianconeri retrocedere.