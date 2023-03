Gara chiave contro il Trastevere I rossoblu cercano il successo

Gara chiave della stagione per il Montegiorgio che attende la visita del Trastevere, terza forza del torneo: per i rossoblu la necessità di trovare il successo e sarebbe il primo di Domenico Izzotti in panchina alla sua seconda esperienza sulla panchina rossoblu dopo lo sfortunato esordio a Tolentino. Minuti fatali per il Montegiorgio domenica scorsa a Tolentino mentre ultimi gire di lancette fortunati per il Trastevere che in pieno recupeo ha superato la Samb: da vendicare anche la sconfitta assurda dell’andata con un finale di gara fatto di reti annullate, gol non dati e rigori non concessi per i rossoblu che quest’oggi dovranno fare a meno di Albanesi e Tenkorang "In questo momento della stagione - ha dichiarato mister Izzotti al termine della rifinitura - ogni partita è uguale contro qualsiasi avversario. Che si giochi con la prima in classifica o con l’ultima è la stessa cosa. Mi aspetto una partita dai toni agonistici importanti perché loro hanno un obiettivo e noi abbiamo il nostro. I numeri dicono che loro sono molto forti in ogni reparto, non per caso sono terzi in classifica ma il Montegiorgio deve imparare a pensare a se stesso e questa è la prima cosa che voglio insegnare ai miei ragazzi. Con tutto il rispetto per il Trastevere che è un’ottima squadra e che soprattutto davanti ha degli ottimi giocatori, noi dovremo fare la nostra partita. I ragazzi in allenamento mi stanno dando l’anima, fin dal primo giorno li ho visti allenarsi con impegno e dedizione, sono certo che anche questa volta la prestazione non mancherà".