Garattoni nel mirino del Picchio

L’Ascoli mette Garattoni nel mirino e prova a battere la concorrenza del Venezia per aggiudicarselo. Il 24enne laterale destro è in scadenza di contratto con il Foggia e nel corso dell’andata in 18 gare disputate ha mostrato in C un rendimento esaltante arricchito da 4 gol e 2 assist. Su di lui anche il Venezia ha messo gli occhi da una settimana a questa parte. Ad oggi il testa a testa per averlo sembra proprio essere tra il club bianconero e i lagunari. Considerando che si tratta di un tassello inamovibile della formazione titolare di Gallo, sarà necessaria un’offerta particolarmente convincente per cercare di averlo nel corso dell’attuale mercato invernale. Il giocatore sogna il salto di categoria dopo le stagioni in C trascorse tra Imolese, Juve Stabia e appunto Foggia Si tratterebbe di un profilo in grado di rinforzare la corsia di destra dove finora l’Ascoli ha mostrato un’eccessiva fatica nell’assistere la manovra e produrre i rifornimenti necessari per gli attaccanti. Qui l’unico a salvarsi è stato Donati. Molto deludente il ritorno di Falzerano. Ancora da recuperare appieno Adjapong, un elemento che potrebbe tornare a fare la differenza. A centrocampo si cerca di capire la fattibilità dell’ipotetica cessione di Buchel alla Spal con il contestuale arrivo in bianconero di Proia. Il mediano nel corso dell’ultima estate era stato venduto dal Vicenza agli estensi attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto. Si tratta di un giocatore che conosce molto bene la categoria. Tre le stagioni da protagonista passate a Cittadella, dal 2018 al 2021, poi il seguente passaggio al Vicenza. Nel gennaio 2022 si trasferì a Brescia per poi essere rilevato in estate dalla Spal. A volerlo a tutti i costi fu il tecnico Venturato, poi esonerato ad inizio ottobre. La squadra guidata da Bucchi ha ripreso la preparazione in vista della sfida di domenica contro la Ternana (avvio alle 16.15). Ieri pomeriggio è ufficialmente iniziata anche la prevendita dei tagliandi per assistere al match del Liberati. Ancora una volta saranno tanti i sostenitori del Picchio che raggiungeranno il capoluogo umbro per spingere i propri beniamini. I residenti nella regione Marche potranno acquistare i biglietti esclusivamente per la curva sud, settore riservato alla tifoseria ospite. Il prezzo stabilito è di 13 euro (più 1,5 euro per diritti di prevendita) in tutti i punti e sulla piattaforma online del circuito VivaTicket.

mas.mar.