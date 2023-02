"Germani più esperta e organizzata di Varese, ma l’occasione senza l’Armani è ghiotta"

Insieme a Delfino è l’unico reduce della Final Eight 2021 di Milano che vide la Carpegna Prosciutto conquistare la finale, poi persa contro l’Armani.

"Stavolta senza Milano l’occasione è ghiotta - ammette Tambone - ma è capitato spesso che la Coppa Italia non la vincesse la favorita. Brescia ha giocato un’ottima partita, vivendo anche sulle emozioni e sull’adrenalina, quindi non sarà affatto una semifinale semplice per noi".

La guardia laziale traccia anche la differenza fra Germani ed Openjobmetis eliminata dalla Vuelle ai quarti: "Brescia è più organizzata, soprattutto in difesa dove ha idee chiare e fisse, Varese magari era più difficile da scoutizzare perché gioca con maggior libertà. In più la Germani ha nel suo roster parecchi giocatori con esperienza e qualità nel pacchetto esterni".

Capitan Delfino, che era stato fondamentale a Milano due anni fa, ha tirato fuori una prestazione da 12 punti, 6 rimbalzi e 4 assist che ha meravigliato chi lo pensava ormai alla frutta. Di certo non Tambone, suo compagno da tre stagioni: "Cos’ho pensato? Meno male. Carlos si è ripreso quando ci serviva e ci ha dato respiro: in queste serate dove servono personalità e carattere chi le ha le mette a frutto per la squadra".

Stasera occorrerà ritrovare anche Moretti e Cheatham: "Questi due giorni di riposo e recupero sono stati fondamentali, specialmente per loro due. Li aspettiamo e speriamo siano al meglio". ’Tambo’ lancia poi un messaggio ai tifosi: "Mercoledì si sono fatti sentire anche se non erano in tantissimi, ma il fatto che fossero sistemati sul lato dove c’era la nostra panchina ci ha dato carica. Speriamo che il numero aumenti, abbiamo bisogno di sostegno per acciuffare questa finale e se poi dovessimo riuscirci li vogliamo con noi in massa anche domenica".

e.f.