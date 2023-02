Già in vendita i biglietti per la sfida contro il Bari

È già iniziata la vendita dei tagliandi per assistere al prossimo impegno casalingo che domenica (avvio alle 15) vedrà l’Ascoli sfidare il Bari nella terza di tre gare consecutive in otto giorni. Anche stavolta agli iscritti dei club riconosciuti in via ufficiale dalla società saranno riservate delle agevolazioni per quanto riguarda la tariffa intero nei settori curva nord e tribuna Mazzone. Gli iscritti potranno richiedere il codice sconto direttamente ai referenti del proprio club di appartenenza. Dopo aver ricevuto il codice potrà essere effettuato l’acquisto per il biglietto in tutti i punti abilitati e sulla piattaforma online Ticketone. Le agevolazioni riguarderanno anche i possessori di token e chi in questa settimana effettuerà un acquisto allo store di via Cairoli.

Proprio domenica per la sfida contro il Basri nella tribuna Mazzone saranno ospitati gli alunni e le famiglie di Arquata che venerdì scorso avevano ricevuto la visita di dirigenti e squadra. Un altro segno di vicinanza alla popolazione colpita dal sisma nel 2016.