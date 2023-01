Già iniziata la prevendita per il prossimo match

Il popolo bianconero si prepara ad affrontare un’altra delicata trasferta. Sabato sarà lo stadio Tombolato a fare da scenario all’importante sfida salvezza tra Cittadella e Ascoli (avvio alle 14). Da ieri mattina è già attiva la prevendita dei biglietti per assistere al match del Picchio valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie B. I tagliandi potranno essere acquistati al prezzo di 14 euro (tariffa intero) più 1,5 per i costi di commissione relativi al pagamento con carta di credito. La vendita potrà essere nei punti vendita del circuito TicketOne e contestualmente sulla piattaforma online. La capienza prevista per la curva nord, settore che sarà occupato dalla tifoseria ospite, è di 1.114 posti disponibili. L’ingresso per i bambini al di sotto dei tre anni sarà gratuito senza la necessità di acquistare il biglietto. Dopo il ko interno contro il Palermo la formazione di Bucchi sarà chiamata subito ad una pronta reazione.