Gilardino: "Facciamoci trascinare dai tifosi"

Arrivati a fine campionato anche il Genoa è costretto a fare i conti con un po’ di inevitabile fatica. Ciò non mette in ombra l’impressionante ritmo tenuto dai rossoblù da quando Gilardino ha preso in mano le redini. Il Ferraris non cade dal 4 dicembre e nelle ultime 20 gare sono arrivati ben 45 punti. Una sola sconfitta esterna: quella di Parma per 2-0. A spingere i liguri nel match che potrebbe regalare il ritorno in A saranno in 33mila. "Il nostro popolo ci vuole stupire ed è una cosa emozionante – commenta l’ex campione del mondo –. Da parte nostra dobbiamo avere il focus sulla partita: testa, cuore e gambe. Con questo spirito abbiamo approcciato la settimana. Incontreremo una squadra in salute. Un avversario che dopo il cambio di allenatore ha trovato equilibrio e un’identità forte con giocatori di qualità che conoscono la categoria. Dalla nostra invece c’è consapevolezza e fiducia di affrontare la partita sempre con umiltà e lucidità". La squalifica impedirà al tecnico di andare regolarmente in panchina. A sostituirlo sarà il vice Caridi. "Sembra quasi che il destino abbia voluto questo – prosegue :. Vivo le situazioni con grande passione. Ho sempre il desiderio di portare a casa i risultati e sarà così anche dalla tribuna, restando vicino ai ragazzi. Prima della gara nella riunione tecnica cercherò di parlare loro e di stimolarli come ho sempre fatto. Ho detto ai nostri di rivivere le vittorie sofferte, i risultati ottenuti con umiltà, e di portare questo spirito in campo. Dovremo farci trascinare in modo positivo dai tifosi senza frenesia, ma con grandi qualità mentali da esprimere all’interno della partita. La squadra ha già affrontato tanti momenti con maturità e sarà così anche stavolta. Il fatto di sembrare stanchi credo sia una sensazione generale, ma non supportata dalle statistiche. Col Sudtirol abbiamo corso tantissimo. Stiamo lavorando con un assetto nuovo, ma non è detto che in queste ultime partite non si possa cambiare di nuovo".

Pochi i dubbi di formazione. Gli avvicendamenti riguarderanno le due corsie laterali. "Ilsanker è tornato con noi e verrà in panchina. Criscito ha avuto un risentimento al polpaccio e sarà valutato nei prossimi giorni. Dovrò adattare qualcuno in quella posizione come Sabelli, Frendrup o Hefti. I ragazzi comunque stanno bene, avremo l’ultimo allenamento per verificare il tutto. Cercheremo di trovare le imbucate per valorizzare i giocatori più talentuosi che abbiamo".

mas.mar.