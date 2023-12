Giocarle tutte e sudarle. Poca magia, tanta sostanza

De oro. De plata. Di quello che vi pare. Ma la giocata orizzontale dal valore verticale della coppia iberica bella e impossibile Pablo-Pedro ci ha fatto imprecare per quei dieci minuti di sabato scorso in cui i bianconeri, tra l’uscita di Bellusci e il gol di Hristov, hanno interrotto una rimonta che sembrava prossima e che avrebbe anticipato di una settimana il restart di una squadra che farà soffrire tutti i suoi adepti fino al gong della stagione. Quattro numeri per farvi capire in che direzione va il calcio di Castori: Catanzaro 526 passaggi totali, Ascoli 226. Catanzaro 434 passaggi riusciti, Ascoli 148. Non vogliamo essere blasfemi, ma c’è poca magia dei calzettoni rossi dedicati al Re del calcio Piceno, in questi dati, e sul tabellino. Là, c’è la faccia sorridente di "Favrì". Giocarle tutte, soffrirle tutte. Sudarle tutte.