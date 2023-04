Giordano: il sogno play off non è ancora svanito, ci proviamo

Ultima gara casalinga per il Porto d’Ascoli che ospita il Tolentino oggi o alle 15,30 allo stadio ‘Riviera delle Palme’. Giordano Napolano parla del pareggio ottenuto domenica scorsa con la capolista Pineto, un pareggio infatti molto amaro, perché il Porto d’Ascoli meritava i tre punti: "Amaro, perché penso che il rigore dato in pieno recupero è stato molto generoso, però il direttore di gara in quella circostanza ha visto l’infrazione, e noi ci prendiamo questo punto che ci deve comunque rendere orgogliosi. Questo gruppo dà ogni volta dimostrazione di grande unione e tanta voglia di fare risultato fino alla fine, e siamo felici della prestazione". Ci sono ancora sei punti in palio e la squadra è a quattro lunghezze dai play-off: "Il sogno ancora non è svanito, e finché c’è la speranza ci proveremo. Sappiamo che se avessimo vinto a Pineto ci saremmo portati a meno due punti e sarebbe stato diverso, però fino a quando la speranza c’è e la matematica anche ci proveremo e lo faremo fino alla fine". Il capitano biancoceleste ‘orange’ presenta poi la gara con l’ultima in classifica: "La partita contro il Tolentino sarà sicuramente per noi molto insidiosa, perché affrontiamo una squadra che è all’ultima spiaggia, nel senso che in caso di sconfitta o pareggio contro di noi otterrebbe la matematica per la retrocessione in Eccellenza. Ci aspettiamo una gara molto difficile, contro una compagine che darà tutto per provare a batterci. Noi dobbiamo dare il meglio di noi, perché ci teniamo tantissimo a chiudere la nostra annata al Riviera delle Palme con una vittoria".

Lara Facchini