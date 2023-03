Giornata ’calda’ Per l’Osservatorio tre gare ad alto rischio

Tutto pronto per la ripresa del campionato che il prossimo fine settimana vedrà i club cadetti impegnati per la 31esima giornata. Secondo l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive saranno tre le gare del prossimo turno definite ad alto rischio. Nelle indicazioni fornite compare innanzitutto lo scontro salvezza Venezia-Como che potrebbe dire tanto per quanto riguarda la zona di classifica che sta interessando anche l’Ascoli. Ci saranno particolari attenzioni anche per Perugia-Frosinone dove si prevede un esodo di tifosi ciociari. Il vantaggio della capolista si è ridotto a 6 punti e quella del Curi sarà uno snodo cruciale per continuare a a viaggiare verso l’atteso ritorno in A. Di fronte però ci sarà la formazione guidata dall’ex Castori, anch’essa alla disperata ricerca di punti preziosi per alimentare la permanenza della categoria. Il terzo match particolarmente caldo infine sarà il confronto che andrà in scena al San Nicola tra Bari e Benevento.