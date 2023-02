"Giorno d’amore per papà" Strulli: solo buio nei ricordi

Il giorno di San Valentino a casa Strulli è il giorno dell’amore per un babbo e un nonno mai conosciuto. Roberto Strulli Junior, nato pochi giorni dopo la morte dello sfortunato papà, trascorrerà questa giornata a ricordare ai suoi tre figli chi era quell’eroico nonno, portiere dell’Ascoli, primo italiano a morire nel calcio moderno, su un terreno di gioco.

Roberto, sono trascorsi 58 anni da quel tragico incidente; che giornata sarà quella di oggi?

"La viviamo come una giornata di tristezza, ma anche di amore. Fino a quando papà ed io non ci riuniremo sarà sempre un dolore. Papà e mamma si erano sposati quando avevano solo 18 anni e lei conserva ancora una lettera che prima della partita mio padre le scrisse, visto che erano lontani, proprio per celebrare la festa degli innamorati di quel 1965. Non avendolo conosciuto, mi manca anche il ricordo al quale aggrapparmi, quel ricordo che ti illumina la mente. Io ho solo buio anche perché i ricordi sono legati ai racconti di mia madre che ancora oggi soffre tantissimo al pensiero di quel 14 febbraio 1965. Lei incinta, in attesa del ritorno di mio padre dal derby Samb-Ascoli proprio per aspettare insieme la mia venuta al mondo. E’ dura davvero".

Ai suoi figli cosa racconta di questo nonno leggendario?

"Racconto di quanto sono fortunati ad avere me, di poter trascorrere giornate in allegria, nel divertimento e nell’amore che io ho per loro. Cose che io non ho mai fatto. Nel cassetto del comodino, mio figlio Francesco ha ancora il libro commemorativo su mio padre che scrisse per l’occasione Bruno Ferretti e ogni tanto lo vedo che va a guardarlo. Poi faccio vedere le maglie con il numero uno che ancora conservo. Non solo quelle dell’Ascoli, anche quella della Nazionale Dilettanti nella quale fu convocato. Aveva ventisei anni, mi hanno detto che l’Inter lo teneva d’occhio come possibile terzo portiere, per lui sarebbe stata una grande soddisfazione. Anche io ho giocato al calcio, da stopper. Ma mia madre non è che fosse entusiasta, e la capisco. E dopo le giovanili ho smesso".

Lei è venuto ad Ascoli otto anni fa e ha abbracciato Alfiero Caposciutti sfortunato protagonista dell’impatto che costò la vita a suo padre: è stata dura?

"Fu uno scontro del tutto fortuito, Caposciutti non ha avuto responsabilità. La foto dell’impatto lo dimostra: l’attaccante provò a fermare la corsa. Il campo era allentato, è stato un incidente di gioco, uno spaventoso incidente di gioco. Ma è stato molto emozionante incontrarlo ed abbracciarlo. Credo abbia sofferto molto anche lui come noi".

I suoi figli giocano a calcio?

"Solo mio figlio Francesco ama giocare a pallone e a settembre lo iscriverò alla Scuola Calcio. Gli altri ancora sono un po’ distaccati, ma alla fine anche con gli amichetti sarà inevitabile che poi finiscano con il dare calci ad un pallone. E chissà magari arriverà un nuovo Strulli".

Ad Ascoli hanno intitolato una piazza in onore di suo padre: vuole salutare gli amici ascolani?

"Certo, anche se in realtà mi sento ascolano anche io pur vivendo in Toscana. Ho intenzione di venire tra le Cento Torri quando ci sarà l’anniversario della morte del mio amico Gianni Morganti presidente dell’associazione ‘Solo per l’Ascoli’ prematuramente scomparso. E in ogni caso Forza Picchio sempre".

Valerio Rosa