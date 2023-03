Giovane favorito a centrocampo Le mosse di Breda

Obiettivo principale difendere il fortino difensivo. Contro il Bari l’Ascoli di Breda farà di tutto per non veder crollare l’andamento più invidiato da tutta la cadetteria. Dall’arrivo del tecnico in bianconero il portiere Leali non è mai stato costretto a raccogliere la palla in fondo al sacco. Quattro gare di fila senza subire neanche un gol. Da queste preziose fondamenta il Picchio è riuscito a costruire l’esaltante filotto col quale sta risalendo una classifica tornata interessante dopo qualche mese di sofferenza. L’esame di domenica (avvio ore 15) potrebbe costituire un ulteriore significativo banco di prova, considerando la caratura di un avversario tornato a vedere dinanzi la possibilità di centrare il ritorno in paradiso senza passare per la roulette russa dei playoff. Le 44 reti realizzate costituiscono indubbiamente il punto di forza dei pugliesi, e tra queste spiccano i 14 sigilli personali di Cheddira. Sarà indubbiamente lui uno dei nomi sui quali prestare massima attenzione da Botteghin e compagni. All’andata fu proprio il San Nicola a permettere all’Ascoli di rialzarsi (0-2) da un momento poco felice. I bianconeri riuscirono a tirare fuori l’orgoglio nonostante qualche assenza.

Le prime di Giovane e Simic da titolari col Picchio e nel caso del croato arrivò anche un gol davvero pesante. Il tutto poi arricchito dalla rete capolavoro del capitano Dionisi a chiudere definitivamente i conti prima degli assalti finale dei pugliesi. Ieri la squadra ha regolarmente proseguito la preparazione con una seduta tattica per reparti seguita da un lavoro sulla rapidità ed esercitazioni tecniche individuali. La rifinitura di stamattina consentirà a Breda di sciogliere le ultime riserve. Si dovrebbe proseguire sulla falsariga di quanto visto a Modena. In difesa probabilmente sarà riconfermato Donati sulla corsia di destra. Adjapong è in miglioramento ma probabilmente non ancora dal potere riuscire a sostenere un ampio minuto a massima intensità. A centrocampo, proprio come all’andata, il compito di sviluppare il gioco e dettare i tempi probabilmente spetterà a Giovane, in vantaggio sull’ex ed esperto Eramo. Davanti stanno tornando a pieno regime i pezzi migliori. Con Forte ci sarà l’imbarazzo della scelta. Le sensazioni sono che il ballottaggio al fianco di Gondo possa riguardare Dionisi, Mendes e Marsura. Occhio però alla seconda parte del confronto dove ci sarà sicuramente spazio per il gran rientro dello squalo.

mas.mar.