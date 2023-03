Gli avversari reduci dalla vittoria col Venezia pronti alla trasferta

Il Bari si prepara alla trasferta di Ascoli dopo la preziosa vittoria ottenuta in casa contro il Venezia. "Siamo 28 giocatori e c’è molta concorrenza – ha commentato Antonio Bellomo, uno degli ex della sfida -. Mi sono fatto trovare pronto, non giocavo da tanto. È stata una serata bellissima. Loro giocano bene e sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà. In questa serie B bisogna saper soffrire, un gol alla fine lo facciamo. Non sono più un ragazzino, so che quando vengo chiamato in causa devo rispondere presente. Siamo tutti partecipi. Il mio è un gol molto importante, dovevamo accorciare la classifica. Non potevo volere nulla di più. Ultimamente mi butto negli spazi e stavolta mi è andata bene. Non segnavo da parecchio, speriamo che quel trenino ci porti il più in alto possibile. Dedico il gol ad Umberto Del Core, ex calciatore che non sta passando un bel momento". "Non ci possiamo nascondere – ha aggiunto Mallamo –, dobbiamo pensare all’Ascoli e basta".