Gli Ultras 1898 non vanno in trasferta

Gli Ultras 1898 di comune accordo con gli altri gruppi organizzati della tifoseria bianconera hanno annunciato la loro assenza nella prossima trasferta di Genoa: "Viste le scelte dell’Osservatorio di imporci la fidelity card, con relative limitazioni annesse e connesse, che non permetteranno a molti dei nostri amici di poterla sottoscrivere, non saremo presenti sabato 6 maggio a Genova come scelta di coerenza". Non sono mancati, invece, momenti di tensione nel dopo gara di Ascoli-Pisa sulla circonvallazione, all’altezza del quartiere di Borgo Solestà nei pressi della caserma dei Carabinieri. I tifosi toscani stavano raggiungendo l’imbocco di Rosara quando la colonna di mezzi ha interrotto la propria marcia nel tentativo di venire alle mani con qualche tifoso ascolano. L’azione è stata subito sedata dalle forze dell’ordine e ripresa dalle telecamere esterne del Comando dei Carabinieri, nonché da qualche residente della zona. A breve nuovi Daspo in arrivo.