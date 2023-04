Gondo: "Che peso quel pallone sul dischetto Ma per festeggiare manca ancora tantissimo"

All’Ascoli servono 23 tiri per centrare la seconda vittoria consecutiva allo stadio Del Duca, cosa mai successa in questo campionato. Il tiro decisivo lo ha scoccato l’attaccante ivoriano Cedric Gondo al minuto 89’ e dal dischetto ha siglato la rete del successo contro il SudTirol. Un successo che permette ai bianconeri di staccarsi dalla zona playout di cinque lunghezze. Cedric, la scorsa volta toccò a Caligara prendersi la responsabilità di calciare il rigore decisivo: quanto pesava oggi quel pallone?

"Aveva lo stesso peso della nostra salvezza, quella che cerchiamo di conquistare prima possibile. Sono contento".

Sul dischetto si è presentato anche Forte con un altro pallone: voleva tirarlo lui il rigore?

"Sì, sì, voleva tirarlo lui, abbiamo parlato un attimo e ci siamo chiariti perché gli ho detto che me la sentivo e lui mi ha lasciato calciare".

Mister Breda ha detto che lei è abilissimo nel calciare i rigori: li prova spesso?

"Mi alleno a calciare i rigori con i portieri Leali e Guarna che sono molto preparati e anche loro mi danno dei consigli".

Secondo lei con questa vittoria si può considerare chiuso il discorso salvezza?

"No, assolutamente. Per la salvezza manca ancora molto, anzi moltissimo, ci sono ancora molte partite da giocare. Nelle ultime cinque gare può succedere di tutto per cui non dobbiamo pensare di avercela già fatta".

Oggi è entrato in campo con grande determinazione: ci teneva a far bene?

"Cerco sempre di essere a disposizione della squadra sia se gioco dal primo minuto sia se sono in panchina ed entro a partita in corso. Sicuramente giocando con il trequartista dietro mi trovo bene perché riesco a mettere in pratica le mie caratteristiche e riesco ad attaccare meglio lo spazio".

Il rigore nel finale così come contro il Brescia vuol dire che ci credete nella vittoria fino alla fine?

"Decisamente sì. Queste partite difficili spesso si sbloccano nei minuti finali approfittando magari di qualche errore dell’avversario".

Valerio Rosa