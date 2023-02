Gondo in maschera: "Buffon, che batticuore" Botteghin prodigioso: "Serviva continuità"

Con Dionisi ancora infortunato e Forte non nelle migliori condizioni, ci ha pensato Gondo ad assestare il colpo decisivo. L’ivoriano ha retto e guidato il reparto d’attacco con una prestazione super che gli ha permesso di scrollarsi di dosso alcuni mesi poco brillanti. Il sesto centro bianconero, il secondo dagli undici metri dopo quello dell’andata con la Spal, lo ha legittimato nei panni di capocannoniere di squadra. Tutti, o quasi, i pericoli prodotti dall’Ascoli in area del Parma lo hanno visto protagonista. La girata di destro, il contatto in area con Coulibaly nel primo tempo, l’esterno da posizione angolata, la scaltrezza nel guadagnare e realizzare il penalty all’ex campione del mondo. "Non posso negare il batticuore nel calciare un rigore ad uno come Buffon – commenta l’attaccante nel dopo gara –. Sono contento che con questo gol abbiamo portato i 3 punti a casa. Con il cambio d’allenatore è cambiata la voglia di voler vincere e ribaltare la situazione che si era venuta a creare. Conosco Pecchia, ma ho pensato solo a fare bene per la mia squadra. Stavolta è andata bene a me, mentre all’andata a lui. Il Parma ha giocatori importanti. In un campionato ci sono periodi dove fai bene e dove invece si incontrano delle difficoltà. Però hanno le qualità per tirarsi fuori". L’altra rete fondamentale per portare via il successo l’ha segnata Botteghin nei minuti conclusivi, quando ha respinto sulla linea di porta quel colpo di testa di Man che aveva visto Leali battuto. "In questo campionato ogni partita è difficile – dichiara il centrale brasiliano –. Si può vincere e si può perdere con tutti. Abbiamo attraversato un momento negativo, ma nell’ultima partita avevamo vinto. Volevamo dare continuità. Siamo partiti credendo che potevamo vincere anche qui. In campo abbiamo potuto vedere quello che il mister ci aveva anticipato sul Parma. Nel secondo tempo abbiamo sofferto tanto la loro qualità. Siamo contenti di aver vinto contro una squadra così forte. Anche noi eravamo partiti bene poi abbiamo incontrato un periodo negativo, ogni società passa per questi momenti".

mas.mar.