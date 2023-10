Gondo trascina la Reggiana: finora tre centri

Gol pesante quello che ha permesso all’ex Cedric Gondo di trovare il suo terzo centro in sei partite con la maglia della Reggiana. L’ivoriano è riuscito a decidere il delicato match disputato domenica dalla formazione di Nesta e vinto per 1-0 contro l’ambizioso Venezia. Ancora una volta la firma del 26enne (27 li compirà l’ormai prossimo 25 novembre) ha prodotto punti importanti per la corsa salvezza degli emiliani. In precedenza la doppietta di Gondo aveva consentito ai suoi di uscire da La Spezia (1-2) con un altro esito decisamente esaltante. Nella passata stagione l’attaccante vestì la maglia bianconera siglando 7 reti in 34 gare disputate nel corso della regular season. Memorabile la tripletta di Palermo con la quale il Picchio ottenne il primo acuto della sua storia nella tana rosanero. Così come i due rigori decisivi con i quali si riuscì prima a sbancare il Tardini per poi battere in casa lo scorbutico Sudtirol. In entrambe le circostanze l’Ascoli la spuntò per 1-0.