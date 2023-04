Gran Fondo San Benedetto, che numeri

È già salutata come un indubbio successo, la 14esima edizione della Gran Fondo di San Benedetto, il cui programma è stato presentato ieri mattina in sala consiliare dagli organizzatori e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale. Le premesse, infatti, fanno ben sperare: per la competizione ciclistica, che si terrà nella mattinata di domenica 23 aprile, si attende un monte iscrizioni di 1.200 atleti. La gara, come di consueto, potrà svolgersi in due modalità: un percorso corto, di 95,07 chilometri e 1.297 metri di dislivello, che coinvolgerà i comuni di San Benedetto, Grottammare, Cupra Marittima, Massignano, Campofilone, Montefiore dell’Aso, Carassai, Montalto, Monterinaldo, Montedinove, Cossignano, Offida, Ripatransone, Acquaviva Picena. Ma per i più allenati c’è anche un percorso lungo di 119,5 chilometri e 1.666 metri di dislivello: rispetto al precedente, questo tragitto include anche i comuni di Petritoli, Ortezzano, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, Force e Rotella. In entrambi i casi, la partenza sarà alle 8 da viale Buozzi, dove peraltro la corsa finirà, approssimativamente, tra le 10.30 e le 11.

"Ad oggi ci sono 1.100 iscritti – afferma Sonia Roscioli dell’Associazione Bicigustando – e probabilmente se ne aggiungeranno altri 100. Nel 2019 ci fu il diluvio universale, nel 2020 la pandemia. Dal 2021 la ripartenza, ma onestamente non mi aspettavo oltre le 900 iscrizioni". "Siamo contenti del rinnovo alla partecipazione nella Gran Fondo – dice il sindaco Antonio Spazzafumo – Le cose belle vanno mantenute, soprattutto se sono partecipate. L’anno scorso vi ho assistito per la prima volta e l’organizzazione è stata perfetta". "Questo è un evento molto importante – conclude l’assessore allo sport Cinzia Campanelli – che si svolge nel clou della primavera. Lo scopo, oltre a quello sportivo, è anche turistico: puntiamo moltissimo sulla destagionalizzazione, e siamo sicuri che il ritorno turistico sarà importante".

Immancabili le modifiche alla viabilità: il 23 aprile, dalle 7 fino al termine della gara, sosta e transito saranno vietati in via Milanesi, viale Marinai d’Italia, via Bruni, via Mazzocchi, via Pasqualetti, via Fiscaletti, via Gramsci, via Roma, via Marsala, via Manzoni, via Monfalcone, via Trento, via Panoramica, via Santa Lucia, via Mamiani, via Sgattoni, viale dello Sport, via Ponchielli, via Serao, via San Pio X, corso Mazzini e nelle piazze Garibaldi e San Giovanni Battista oltre che sul lungomare, a partire da largo Trieste fino all’intersezione con via Virgilio (compresa).

Giuseppe Di Marco