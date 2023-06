Grande ritorno, il Lecco fa festa ed è al settimo cielo

Lecco al settimo cielo per l’incredibile ritorno in B dopo cinquant’anni di attesa. "Io ci ho sempre creduto – commenta il tecnico Foschi -, siamo una squadra più forte di quello che dicevano gli altri. Lo abbiamo dimostrato in questi playoff. Alla fine di queste due partite, credo abbia vinto il migliore. I ragazzi sono sempre stati sul pezzo, non hanno lasciato niente". Uomo decisivo della doppia finale è stato il laterale mancino Lepore, autore di 3 gol tra sfida d’andata e di ritorno. "Il lavoro paga sempre – sostiene il 37enne -. Durante tutto l’anno non abbiamo mai mollato, lavorando sempre benissimo. Anche i più giovani sono stati dei ragazzi straordinari. Nei momenti di difficoltà siamo rimasti compatti, arrivando fin qui con un cuore immenso". Alle sue parole si aggiungono infine quelle di Zuccon, talento scuola Atalanta: "Raggiungere un traguardo simile al primo anno tra i professionisti è emozionante. Il mister ci ha dato fiducia e continuità, facendoci crescere molto".