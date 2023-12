Greco e Castaldo a Montegiorgio. Elpidiense Cascinare saluta Tomba

Si muove con decisione in questi primi giorni di dicembre il mercato nel panorama dilettantistico regionale. Iniziamo dalla Serie D dove l’Atletico Ascoli tenta la risalita in classifica e puntella l’attacco con l’arrivo dell’attaccante Michele Cesario dal Manfredonia. Stessa provenienza, siamo in Eccellenza, per il neo acquisto della Civitanovese: si tratta di Giorgio Valentini, fantasista di grandissimo livello che va dunque a rafforzare la capolista di mister Alfonsi. Si muove con decisione anche il mercato del Montegiorgio. In uscita da segnalare le partenze del portiere Grifi che è tornato al Casette Verdini in Promozione, del centrocampista Nicola Gori (approdato in Eccellenza umbra) e del difensore Christian Ferrini. I rossoblù al momento si sono assicurati due rinforzi di livello. Il primo è il jolly Sebastian Greco, classe 1997, argentino capace di giocare sia al centro della difesa che in mediana; ha iniziato la stagione al Tolentino prima di un brevissimo passaggio allo Spoleto ma nel panorama dilettantistico regionale ha già vestito le maglie di Sangiorgese, Potenza Picena e Civitanovese. In mediana il volto nuovo è quello di Alberto Rosa Gastaldo, classe 1995 cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina ma con una lunghissima esperienza in Serie D dove ha vestito le maglie di Chions, Viareggio, Gavorrano, Castrovillari e Villacidrese.

Le novità in casa rossoblù potrebbero non essere finite e potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Scendiamo in Promozione dove è cambiata a sorpresa la panchina dell’ex capolista Trodica, reduce dalla sconfitta di misura in casa del Rapagnano. Ai saluti mister Lelli, al suo posto arriva Roberto Buratti che aveva iniziato la stagione in Eccellenza sulla panchina del Tolentino, prima dell’esonero e la sostituzione con mister Matteo Possanzini. Buratti a Trodica tornerà a lavorare insieme a Jonny Pollastrelli e Mirco Sirolesi, con lui lo scorso anno all’Elpidiense Cascinare nella cavalcata trionfale verso la Promozione. Proprio l’Elpidiense Cascinare vede dividersi le strade con l’esperto numero uno Alessandro Tomba, decisione questa presa di comune accordo. Passiamo alla Futura 96 in Prima Categoria che rinforza l’attacco con l’arrivo di Sebastian Giuli dal Porto Sant’Elpidio.

Nuova esperienza invece per l’esperto difensore centrale sangiorgese Lorenzo Attorresi che cambia casacca ma rimane nel girone A di Prima Categoria: stagione iniziata con la Maior ma che proseguirà invece con la casacca del Pesaro Calcio. Esperienza in difesa anche per la Real Elpidiense che si assicura l’ex professionista Gaetano Carrieri che nelle Marche ha già vestito le casacche di Fermana, Sangiustese e Grottammare. Il Montemilone Pollenza saluta mister Emanuele Liberti e affida la panchina ad Andrea Mazzaferro.