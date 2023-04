Grosso recupera Mulattieri per l’attacco: avanti col 4-3-3

La preoccupazione principale di Grosso è tornare a vincere dopo i 2 recenti pareggi in 3 partite che, in classifica, hanno permesso al Genoa di rosicchiare terreno. Allungare sulla seconda sarà possibile solo battendo l’Ascoli e per farlo il tecnico starebbe pensando alle mosse da adottare. Difficili i recuperi di Lulic e Kone. Szyminski invece dovrebbe farcela. Tatticamente sarà confermato il solito 4-3-3. Al centro del tridente d’attacco tornerà titolare Mulattieri, mentre sui lati Baez, Caso, Insigne e l’ex Bidaoui (i primi due in vantaggio) si giocheranno le maglie restanti. Intanto la vendita dei tagliandi procede a buon ritmo. Si prevede ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni. A ieri i dati fatti registrare erano i seguenti: curva sud (1.040), tribuna est (2.351), main stand (2.090), curva nord (592). A loro andranno ad aggiungersi i 3.047 abbonati e il nutrito numero di tifosi in arrivo da Ascoli. Quota 9mila spettatori è già stata abbondantemente superata.