Grottazzolina riparte da Ortenzi e Bruening

Due splendide conferme tecniche, una novità a livello impiantistico e strutturale. Questo il succo della conferenza stampa della M&G Scuola Pallavolo che proprio domenica ha chiuso la stagione del ritorno in A2 a distanza di anni con una salvezza strameritata e arrivata con largo anticipo. Ecco che sono stati il presidente Rossano Romiti e il sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi fare gli onori di casa nella sala consiliare del Comune. Il primo doppio annuncio lo da proprio il presidente Rossano Romiti, di natura strettamente tecnica: "Sgombriamo il campo da qualsiasi voce strana possa giungere. Siamo qui per ufficializzare la conferma di Massimiliano Ortenzi alla guida della Serie A2 e quale direttore tecnico di tutto il nostro settore giovanile. Da qui ripartiamo con grande fiducia dal punto di vista della guida tecnica. In campo invece si riparte dalla conferma di Rasmus Bruening che è un assoluto top player in categoria. Poi l’ampliamento del Palas: ma si giocherà a Grotta in A2 anche il prossimo anno".

Poche parole, quanto basta per lanciare segnali importanti, come confermano le stesse parole del bomber danese. "Sono veramente molto felice della famiglia M&G Scuola Pallavolo che è un punto di riferimento per tutti e di vestire ancora la maglia di Grottazzolina. Sarà un’estate molto molto impegnativa con la nazionale cui mi aggregherò a breve e poi ci sarà da lavorare tanto con Grotta per preparare la nuova stagione". Soddisfatto di ripartire con entusiasmo anche coach Massimiliano Ortenzi: "Grazie della fiducia riposta in me sia nella guida della prima squadra che nella programmazione dell’attività giovanile. Quando si ricomincia è sempre bello perché c’è una spinta nuova e ci si proietta subito al futuro. La forza di questa società è quella di innovarsi e crescere sempre ma questo richiede grande sacrificio anche dietro le quinte. Aver confermato Ras è un grande punto di partenza: ci piace il fatto che in tanti lo avevano attenzionato e lui ha scelto di restare perché qui si trova bene ma anche perché la società ha l’obiettivo di allestire un organico che sappia emozionare e centrare qualche obiettivo ancor più ambizioso". Obiettivi in campo di livello ma c’è da risolve la questione Pala Grotta, dove la M&G ha giocato in deroga: servono 1000 posti a sedere, attualmente ce ne sono 600. Qui entra in campo la sinergia sempre importante con il Comune di Grottazzolina, con il sindaco Antognozzi che non si è tirato indietro: "Complimenti a tutti per questa straordinaria salvezza raggiunta con merito. C’è da fare molto e stiamo ragionando sulla problematica Palas, dove siamo in attesa delle ultime decisioni della Lega (si sta ragionando su un abbassamento della capienza richiesta dalla Lega, da 1000 ad 800 posti, ndr) sulla capienza per poi adeguare il Palas a tutto ciò, oltre a lavorare su un progetto di adeguamento dello stesso palas con prospettiva di medio-lungo periodo".

Roberto Cruciani