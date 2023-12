Ha ragione mister Castori: ora è vietato deprimersi

"Vietato deprimersi", dice Castori. E allora gli diamo ascolto, perché la storia della partita è quella di ognuno che decide di vestire cuore e vita di bianconero. Guardate Bellusci: criticato, chiacchierato, talvolta decisivo al contrario, ma sempre in prima linea. Quando il suo pallone gonfia la rete ligure, siamo un po’ tutti sanamente invidiosi di lui: ha segnato un gol vitale dell’Ascoli, per l’Ascoli, sotto la sua Curva. E là sotto esulta riaccendendo la speranza. Sarebbe la solita storia di calcio, ma è una storia ascolana, quindi diversa. Perché dopo l’apparente discesa, si torna in salita, in zona Cesarini. Se sei dell’Ascoli, porti l’Ascoli, giochi con l’Ascoli, dirigi l’Ascoli, devi saperlo: la salita sembra non finire mai. E invece no. Finisce, ne siamo sicuri. Ma devono metterci tutti qualcosa. Solo cuore ed impegno non bastano…