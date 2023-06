Happy Car, subito show L’esordio è con otto reti

happy car samb

8

Icierre Lamezia

0

Happy car Sambenedettese. Primo tempo: Paterniti, Bernardo, Addarii, Mascaro, Raphael Silva. Secondo tempo: Paterniti, Raphael Silva, Ryan, Bernardo, Palma. Terzo tempo: Paterniti, Addarii, Bernardo, Curcio, Raphael Silvia. A disp. Semprini, Cameli, Miceli, De Baptistis.

Icierre Lamezia Bs. Primo tempo: Teleco, Gatto, Scalese, Verso, Morelli. Secondo tempo: Teleco, Balinha, Morelli, Scalese, Gatto. Terzo tempo: Teleco, Gatto, Balinha, Scalese, Morelli. A disp. Piazza, Mercurio, Montesanti, Morabito, Grande, Mercuri, Fioretti, Grandinetti, Giampà.

Reti: 14’ pt, 4’ tt Addarii, 3’ st Bernardo, 12’ st e 10’ tt Raphael Silva, 7’ tt e 9’ tt Ryan, 12’ tt Mascaro.

L’Happy Car Samb Beach Soccer parte fortissimo nell’esordio davanti al pubblico amico di San Benedetto asfaltando per otto a zero l’Icierre Lamezia e conquista i primi tre punti in classifica, in attesa della super sfida di domani contro il Farmaè Viareggio alle ore 15, che sarà trasmessa in diretta sulla pagina YouTube Lega Nazionale Dilettanti. Mister Oliviero Di Lorenzo sceglie il quintetto titolare Paterniti-Bernardo-Addarii-Mascaro-Raphael Silva e proprio il capitano Luca Addarii porta subito in vantaggio i suoi al 3’. La Samb allunga nel secondo tempo, chiuso sul 3-0 con i gol di Bernardo Botelho in rovesciata al 3’ e di Raphael Silva. Nel terzo e ultimo periodoi rossoblù dilagano: doppiette personali per Addarii, Ryan Yano e dell’altro fenomeno brasiliano Raphael Silva, con punteggio arrotondato dal gol di Mascaro nel finale. Tra gli ospiti bella prestazione di Scalese che mette in mostra le doti di Paterniti con un salvataggio sulla linea nel primo tempo e una bellissima respinta su rovesciata nel terzo tempo. Semprini non è da meno e dice no al solito Scalese.

"Siamo soddisfatti per questa vittoria, era importante partire subito bene – il commento di mister Oliviero Di Lorenzo al termine della gara –. Naturalmente c’è ancora tanto da lavorare, ma intanto ci prendiamo i primi 3 punti. Ora ci aspetta subito una grande sfida contro Viareggio e vogliamo farci trovare pronti. I nuovi acquisti Raphael e Ryan subito decisivi? Hanno tanta qualità, ci faranno divertire".

Lara Facchini