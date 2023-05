I bianconeri fanno visita alle scuole

Allenamento alternativo per i bianconeri che ieri si sono sfidati a colpi di racchetta nelle strutture sportive dell’Ancaria Padel di Ancarano. Gli uomini di Breda stavolta hanno deciso di lasciare gli scarpini e sfidarsi sul piccolo rettangolo di gara. La mattinata si era aperta con una delegazione della squadra che ha fatto visita agli alunni della scuola dell’infanzia dell’istituto Preziosissimo Sangue. Il capitano Federico Dionisi, Mirko Eramo, Cedric Gondo e Simone Giordano hanno incontrato i piccoli della scuola rispondendo alle loro curiosità. I giocatori dell’Ascoli si sono intrattenuti con gli alunni condividendo il gioco dei mimi: a sfidarsi da una parte la squadra capitanata da Dionisi-Eramo, dall’altra quella diretta da Gondo-Giordano. Stamattina invece il gruppo sarà impegnato nell’ultimo incontro stagionale del progetto scuole e territorio che vedrà il Picchio raggiungere, a bordo del pullman, la scuola primaria della frazione Centrale di Acquasanta. Intanto prosegue l’avventura di Giovane con l’Italia nel mondiale under 20 che si sta svolgendo in Argentina. Nella seconda gara del raggruppamento D il centrocampista è sceso in campo dal primo minuto con la selezione azzurra del ct Nunziata, dove è stato chiamato a vestire i panni di capitano e terzino sinistro, per poi essere sostituito al 6’ della ripresa. Il match si è concluso con la vittoria della Nigeria per 2-0. Un esito che ha un po’ complicato il discorso qualificazione. Ora tutto si deciderà nella terza gara del girone eliminatorio che vedrà l’Italia sfidare la Repubblica Dominicana nel confronto in programma domani con avvio alle 20 ore italiane (diretta Rai Sport). Scenderà in campo domani alle 15 al Picchio Village anche la formazione di Nosdeo per la semifinale secca per i playoff del campionato Primavera 2. Davanti al Picchio ci sarà il Venezia dell’ex Soncin. In palio l’ambita finale. L’under 17 femminile invece ha pareggiato 1-1 contro il Teramo nella quarta giornata di ritorno della seconda fase regionale del campionato di categoria (girone B). Vantaggio abruzzese in avvio con la marcatura di Moriconi e risposta immediata dall’ascolana Amatucci. In campionato le ragazze dell’Ascoli continuano a viaggiare al primo posto con 22 punti.

mas.mar.