I bianconeri si sono sbloccati: sono saliti a 27 i centri stagionali

La cooperativa del gol si è sbloccata. L’Ascoli si sta preparando ad un altro delicatissimo confronto. Sabato alle 14 al Tardini di Parma i bianconeri torneranno di nuovo in campo per dare seguito alla prestazione sfoderata contro il Perugia nel match d’esordio di Breda in panchina. Nel frattempo i numeri sono tornati ad essere incoraggianti dopo alcune settimane di sofferenza. L’avvicendamento alla guida del Picchio sembra aver permesso al gruppo di scuotersi. Con la rete siglata agli umbri sono saliti a 27 i centri stagionali messi a segno.

La particolarità è legata al numero di elementi che finora si sono mostrati capaci di gonfiare la rete. Esattamente come avvenuto nel corso delle ultime due stagioni, a facilitare la possibilità di riuscire a portare a casa dei punti è stato il feeling mostrato sotto porta anche da difensori e centrocampisti. Nel numero complessivo di gol fatti 14 (52%) sono stati quelli trovati dagli elementi che compongono il reparto d’attacco. Qui a guidare la classifica bianconera c’è sempre Gondo a quota 5 in 21 partite disputate (media di 0,29 a gara).

La stagione dell’ivoriano prosegue tra alti e bassi. La sua prima gioia con il Picchio arrivò alla seconda giornata di campionato nell’1-1 interno contro la Spal dello scorso 19 agosto. Fu proprio lui a portare in vantaggio l’Ascoli dagli undici metri prima della risposta dell’ex Maistro.

Indimenticabile la serata di Palermo che poi lo vide infilare Pigliacelli con una tripletta (2-3). C’è anche il suo zampino nell’1-3 di Cosenza.

L’ultimo successo ottenuto dal club di corso Vittorio lontano dalle mura amiche e datato 18 dicembre 2022. Lo segue Dionisi (20 presenze) che è stato raggiunto dal centrocampista Collocolo (23 presenze), entrambi arrivati a quota 4.

Dietro di loro resistono i 3 sigilli di Botteghin, l’unico bianconero ad essere sempre sceso in campo in tutte le 24 sfide ad oggi giocate.

Il centrale brasiliano, divenuto capitano in assenza del centravanti, ha saputo dimostrare un buon livello di pericolosità in area avversaria. Ne sa qualcosa il Brescia che si vide riprendere in extremis (1-1). Due i gol invece trovati sia dal croato Simic (14 presenze) che da Ciciretti (16 presenze).

A completare il quadro si sono via via aggiunte le singole marcature di Forte – che è andato a segno a segno nel debutto casalingo col Palermo – Lungoyi, Mendes, Donati, Adjapong e Caligara. Score arricchito dall’autorete di Cerri in Ascoli-Como. Quest’ultimo guida l’altra classifica, quella degli assist.

Qui sono stati quattro i servizi vincenti offerti dal 23enne ai compagni di squadra.

A seguirlo ci sono Dionisi, Falasco, Lungoyi (2), Bidaoui (ceduto al Frosinone), Buchel, Ciciretti, Mendes, Botteghin, Collocolo (1).

Massimiliano Mariotti