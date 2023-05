I calendari del prossimo campionato di B saranno svelati a Como

La nuova serie B prenderà vita sul lago di Como. Un luogo suggestivo e caratteristico come quello narrato da Alessandro Manzoni ne ‘I promessi sposi’ sarà la cornice ideale per dare i natali al prossimo campionato cadetto. È il capoluogo lariano quello scelto per la classica cerimonia del sorteggio dei calendari 2023-24. L’evento si terrà nel prossimo luglio. Il debutto ufficiale è stato programmato per la giornata di sabato 19 agosto. Lapadula invece è stato nominato come miglior giocatore della stagione 2022-23. L’attaccante è stato premiato nel corso del turno preliminare playoff Cagliari-Venezia. I numeri fatti registrare dal centravanti rossoblù sono stati ancora una volta importanti: 21 gol, 4 assist nella regular season e 32 occasioni create. È andato a lui il premio Pablito, intitolato alla memoria di Paolo Rossi e assegnato al capocannoniere del campionato. Lapadula è anche il calciatore che ha effettuato più tiri: ben 100 di cui 47 indirizzati verso la porta.